Ex dipendente ruba nel negozio insieme agli amici: arrestato

MAJANO – Due persone sono state arrestate e due sono state denunciate a piede libero per l’ipotesi di reato di furto continuato aggravato in concorso. Si tratta di una gang di quattro ragazzi che aveva preso di mira un esercizio commerciale del Friuli Collinare. Le indagini sono state seguite dai carabinieri della stazione di Majano insieme ai colleghi di San Daniele del Friuli.

Tutto è nato dalla denuncia per furto da parte della proprietaria del negozio. I militari dell’Arma sono risaliti ai quattro ragazzi, scoprendo che uno di loro aveva lavorato nel punto vendita. Il giovane oltre a essere in possesso di copia delle chiavi d’ingresso, conosceva i codici per disattivare il sistema d’allarme. Non è stato difficile, per la gang, introdursi nel negozio.

I quattro ragazzi sono stati sorpresi mentre rubavano dal registratore di cassa 400 euro circa. Da qui sono scattate le manette per due di solo e la denuncia per altri due.