A Vernasso tornano i festeggiamenti

VERNASSO - Immerso nel verde delle valli del Natisone il paese di Vernasso organizza ogni anno, da quarant'anni, una festa che significa sport, musica, divertimento e molta allegria. L'area dei festeggiamenti è attrezzata per accogliere e soddisfare tutti i visitatori offrendo loro l'ottimo ristoro dei chioschi come le varietà di vini presenti presso l'enoteca della festa. Ecco il programma completo: giovedì 3 agosto alle 20 apertura festeggiamenti, alle 22 Color party un fiume di colori presenta Igor Pezzi. Venerdì 4 agosto alle 22 musica dal vivo «U2 the Real Tribute», alle 21.30 nell'area Garden Dj Mk Manu, alle 22.30 in area Garden musica dal vivo con gli Alta Tensione. Sabato 5 agosto si comincia alle 9 con l'inizio dei tornei di calcio maschile e femminile e di pallavolo. Alle 16 trofeo Mtb Junior Bike dai 7 ai 16 anni, alle 19 nell'area Garden, schiuma party – doccia aperitivo, alle 20 esibizione «Street Brothers», alle 22.30 musica dal vivo Tributo «Lady Gaga», alle 21.30 in area Garden preconcerto con DJ Dennij, alle 22.30 sempre in area Garden musica dal vivo con il Gruppo Absolute 5. Domenica 6 agosto dalle 9 continuazione tornei di calcio e pallavolo, alle 10 partenza gara Natison Bike Contest, alle 13.30 premiazioni Natison Bike Contest, alle 16 animazione per bambini con il Mago Paolo e il Regno dei Bimbi, alle 16.30 premiazione gara Matadown, alle 18 esibizione Hip Hop con l'associazione Asd Zeus, alle 18.30 pomeriggio con il gruppo Splumats, alle 19 finali tornei di calcio e pallavolo, alle 20 in area garden premiazioni calcio e pallavolo, alle 20.30 ballo con l'orchestra Milord's, alle 22 in area Garden la quinta edizione dell'House Party, special guest masterdee e Dennij presenta Igor Pezzi.

Lunedì 7 agosto alle 18.15 gara podistica giovanile 800 metri, alle 19 gara podistica adulti 8.200 metri, alle 22 ballo con l'orchestra Renè, alle 22.30 in area Garden musica dal vivo con la band 5 umini sulla cassa del morto. Martedì 8 agosto alle 21 ballo con l'orchestra Ilaria e I senso unico, alle 21.30 in area Garden DJ Pompa, alle 22.30 sempre in area Garden: musica dal vivo con gli Stereo Live, alle 23.30 tombola con 1500 euro di montepremi, alle 00.30 gran finale con il grandioso spettacolo pirotecnico.