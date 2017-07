Minorenne, ubriaco dopo il compleanno, si sente male e finisce al pronto soccorso

CARNIA - Festa alcolica quella per festeggiare il compleanno di un minorenne. In un piccolo paese della Carnia, nella notte fra sabato 1 e domenica 2 luglio uno degli amici del festeggiato si è sentito male. A causa dell’eccesso di bevande alcoliche assunte - come ha chiarito Il Gazzettino -, il ragazzo - completamente ubriaco - è stato trasportato al pronto soccorso di Tolmezzo dal 118, dove è rimasto per alcune ore, per poi essere dimesso.