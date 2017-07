Programma di incontri nel parco per sport e curiosità

UDINE - Un invito alle persone ‘non più giovani’ a passare la mattinata del primo giovedì del mese nel verde dei pachi, tra movimento, letture, curiosità e suggerimenti per stare bene insieme: questo è ‘Metti una mattina al Parco’, il programma di incontri nei parchi cittadini organizzati dalla Biblioteca Civica Joppi, Città sane - Ufficio Sport e Movimento e Camminamenti a cura della Cooperativa Pervinca, con la collaborazione di Tecniche Arti Orientali Asd, Associazione Biomusica International, Gym Studio Associazione Sportiva Dilettantistica, Unione Operaia Escursionisti Italiani (Uoei), Università della terza età, Coldiretti, Unione Panificatori del Friuli Venezia e Udine Mercati.

Giovedì 6 luglio

Primo appuntamento sarà per giovedì 6 luglio 2017 dalle 9 alle 12.30 al Parco della Rimembranza ( ingresso da via della Vittoria), con i lettori volontari, le discipline orientali e il Tai-chi, la biomusica e le ‘curiosità udinesi’. Alle 10.30 è in programma la merenda offerta dall'associazione panificatori.

Giovedì 3 agosto

Secondo appuntamento, giovedì 3 agosto, sempre dalle dalle 9 alle 12.30, all'Area Verde Paolo de Rocco di via Derna, con ospiti i lettori volontari, e incursioni nella storia della Casa della madre e del fanciullo, esercizi antichi e moderni di ginnastica, gli alberi nella letteratura e le curiosità udinesi.

Giovedì 7 settembre

Ultimo appuntamento nel parco degli Armeni di via 3 novembre 1918, sempre dalle 9 alle 12.30 con i lettori volontari, le discipline orientali, il racconto di ‘Un parco venuto da lontano’, la biomusica e gli esercizi di ginnastica. Alle 10.30, in tutti gli incontri, è in programma la merenda offerta dall'associazione panificatori. In caso di pioggia l'evento sarà annullato.