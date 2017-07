Stravisionario: al via l’Indie Summer Fest

UDINE – Liberi, indipendenti e ribelli: 15 film straordinari per un pubblico Stravisionario! A Udine un'estate che non è la solita estate: titoli inediti, presentati a festival internazionali e acclamati dalla critica, in arrivo ogni giovedì al Visionario. Sarà possibile acquistare un abbonamento speciale a 4 titoli della rassegna a soli 12 euro.



Ma scopriamo subito i film in programma

Dal festival di Cannes arriva, giovedì 6 luglio, Io danzerò, biopic seducente, dalle magnifiche coreografie, con due ottime attrici: Lily-Rose Depp e la cantante Soko. Sullo schermo la storia di Loïe Fuller, icona della belle epoque, capace di rivoluzionare la sua epoca e la nostra. Giovedì 13 luglio saranno due le novità in sala: sempre da Cannes arriva Una settimana un giorno, film beckettiano sull'assurdità della morte, una tragicommedia in cui il regista Polonsky racconta una rinascita dal fondo. Un film divertente e commovente sul diritto e il dovere di ricominciare. Orso d’argento alla Berlinale 2015, Victoria è invece già considerato un piccolo cult: un film girato tutto in una notte, a Berlino, in 22 location differenti, in un unico e lunghissimo piano-sequenza! La settimana successiva potrete vedere invece il francese Una vita, un melò ispirato a Guy de Maupassant. Il leggendario regista Walter Hill (I guerrieri della notte) firma invece Nemesi, thriller elettrizzante dalle tonalità neo-noir, al Visionario dal 27 luglio. Il killer Frank viene catturato da una chirurga plastica che, per vendicare la morte del fratello, intrappola il sicario nel corpo di una donna, infiggendogli così una tortura peggiore della morte... Negli stessi giorni potrete anche scegliere La notte che mia madre ammazzò mio padre, esilarante intreccio che mescola Agatha Cristie e il più brillante humor spagnolo, campione d’incassi in patria!



E finora abbiamo citato solo i titoli in programma nel mese di luglio

In agosto arriveranno Prima di domani, presentato al Sundance Festival e ispirato al romanzo E finalmente ti dirò addio, On the Milky Road – Sulla via lattea, nuova ballata di Kusturica con Monica Bellucci, il drammaticoNebbia in agosto, premiato al Giffoni Film Festival, il divertente Funne, storia di dodici "ragazze ottantenni" e del loro sogno di vedere il mare, Metro Manila, gangster movie d’autore, Dawson City - Il tempo fra i ghiacci, 500 film muti eccezionalmente tornati alla luce dal ghiaccio del Canada, Insospettabili sospetti, commedia con un magnifico trio di attempati moschettieri (Caine, Freeman e Arkin) e infine Ciao amore, vado a combattere, l’incredibile storia vera di Chantal, modella, attrice e ora campionessa di Thai Boxe!



Per maggiori informazioni sul programma di Visionario d’Estate, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.