Ludovica Burtone 4et arriva a Udine per la 27° edizione di Udin&Jazz

UDINE - Dopo l’avvio con un sold-out a Cervignano del Friuli e il passaggio da Tricesimo, la 27° edizione di Udin&Jazz, fra i più prestigiosi festival internazionali di Jazz promosso da Euritmica, sbarca finalmente a Udine con una serie di importanti eventi in programma a partire da martedì 4 luglio, giornata densissima di appuntamenti.

Ludovica Burtone 4et

Si comincia alle 18 in Piazza Matteotti con l’esibizione del Ludovica Burtone 4et, per proseguire, sempre in Piazza Matteotti alle 19.30, con ‘Suonomadre’, progetto del Massimo De Mattia 4et. Ultimo concerto della giornata sarà quello con protagonista Vanessa Tagliabue Yorke dal titolo ‘We Like it Hot’, in programma alle 21.30 in Corte Morpurgo. Tutti e tre gli spettacoli proposti saranno a ingresso libero. Il programma completo di Udin&Jazz su www.euritmica.it.

‘Udin&Jazz Rewind’

Sempre da martedì 4 luglio, e fino all’8 luglio, sarà visitabile la mostra ‘Udin&Jazz Rewind’ che proporrà, nelle sale della Galleria di Palazzo Morpurgo a Udine, video di Mauro Bardusco e di Davide Morandi e fotografie di Luca D’Agostino sulla storia della rassegna Udin&Jazz. ‘Un viaggio nella storia del sax’ è invece il titolo di un’esposizione molto particolare, curata da Mauro Fain, appassionato della musica e dei sassofoni, che mostrerà al pubblico alcuni preziosi strumenti della sua collezione privata. Alcuni dei sassofoni saranno esposti anche nelle vetrine dei negozi del Centro di Udine, grazie alla collaborazione con UdineIdea.

Prossimamente

In arrivo nei prossimi giorni per Udin&Jazz il cantautore brasiliano Toquinho (13 luglio), il padre dell’Ethio Jazz Mulatu Astatke (7 luglio), la star del desert blues Bombino (8 luglio), Shabaka Hutchings and The Ancestors (5 luglio), gli italiani Musica Nuda (6 luglio), Remo Anzovino e Roy Paci (6 luglio) e molto altro ancora.