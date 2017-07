L'India sbarca a Visionario d'Estate

UDINE – Martedì 4 luglio al Visionario un’intera serata dedicata all’India! Si comincia alle ore 18.00 con una lezione di yoga aperta a tutti a cura di Gianna Gorza: un’occasione sia per gli appassionati che per i neofiti, che avranno l’opportunità di avvicinarsi alla disciplina nel fresco garden del Visionario. Alle 19.30 un ricco menu degustazione al profumo di curry, curato dal ristorante India Matha, ormai noto e amato da tutto il pubblico del Visionario. Potrete assaggiare del riso basmati alla curcuma con chicken vindalu (pollo al curry con patate), sabji (verdure miste di stagione), papad (croccanti di farina di legumi) e tomato chutney (salsa di pomodoro con spezie) oppure scegliere la versione vegetariana che al posto del pollo avrà punjabi cena masala (ceci in umido con zenzero e spezie). La serata sarà inoltre allietata verso le 21 dalle danze tipiche eseguite dagli allievi della scuola Salammbô. Da non dimenticare infine il Night Market, dalle 18 alle 23, dedicato questa settimana all'artigianato e ai prodotti etnici. Il costo della cena è di €9 (bevande escluse). In caso di maltempo, la cena e il Night Market si sposteranno all’interno del Visionario. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.visionario.info, la pagina facebook.com/VisionarioUdine o contattare il numero 0432/227798.