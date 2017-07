Brillamento di due ordigni: mercoledì la Valcanale resterà isolata

CHIUSAFORTE - Mercoledì 5 luglio, dalle 10 in poi (probabilmente per un paio d'ore) la Valcanale resterà isolata. Prefettura e Fvg Strade, infatti, con un'apposita ordinanza hanno deciso di interrompere la circolazione veicolare per il brillamento di uno dei due ordigni ritrovati nel greto del fiume Fella, in località Peraria, a Chiusaforte.

Per consentire al Genio di intervenire in tutta sicurezza, saranno chiuse l'autostrada A23 nel tratto tra Amaro e Pontebba e la statale 13 Pontebbana dal km 180+800 al km 182+400. Interdetta anche la strada comunale tra Moggio e Roveredo così come la ciclovia Alpe Adria tra Resiutta e Villanova di Chiusaforte.

Nella zona non ci sono abitazioni e per questo motivo l'ordinanza di evacuazione serve per evitare che nella zona transitino pedoni durante le operazioni di brillamento. A darne notizia è il sindaco di Chiusaforte Fabrizio Fuccaro.