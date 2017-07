A tutto sport con Green Volley Faedis

FAEDIS – Torna con tutta la sua dinamicità e la sua voglia di divertimento Green Volley Faedis, quattro giorni all’insegna dello sport, della musica, e dell’amicizia dal 20 al 23 Luglio. Anche per quest’anno veramente tante saranno le chicche a livello sportivo ecco la proposta delle attività:

pallavolo, calcio maschile, basket, pallavolo giovanile, calcio giovanile, touch rugby, basket carrozzina, Monte Joanaz trail, parkour, danza aerea, judo, orienteering, braccio Di ferro, cjaminade Green, sport subacquei, scacchi, strongman, zumba,4x4 raduno, enduro, minicross, pit bike, 50ini fuorilegge, cinofila, shiatsu, miss e mister Afg, man vs frico. Per tutta la durata della manifestazione oltre allo sport anche la musica la farà da padrona e proprio per questo anche quest'anno sui nostri palchi saliranno dj che ci faranno divertire e ballare. Ecco il programma completo: giovedì 20 luglio opening party: sul palco centrale dj set con Andrew B. Venerdì 21 luglio sul palco centrale – Happy Birthday Green Volley con Albertino direttamente da Radio Dj per il nostro 25° compleanno. Ingresso libero e dj set con L.A. Poject 369, al Ci Sto Chiosco – Ci sto fisco Dj set con Andrew B, al Gipsy Kiosk all night long dj set con Kris Simon DJ. Sabato 22 luglio sul palco centrale musica e animazione con Caliente HipHop, R'n'b, Raggaeton, al Ci Sto Chiosco Mojito Party Dj set con Kris Simon DJ al Gipsy Kiosk all night long Dj set con Luca Gorasso. Per proposte o informazioni scrivere a info@greenvolley.com, www.greenvolley.com.