Salvata una tartaruga protetta a Palazzolo dello Stella

SAN GIORGIO DI NOGARO - Ha rischiato di essere schiacciata mentre attraversava la strada. Per sua fortuna, un esemplare di tartaruga protetta è stato salvato dai Baschi Verdi della Guardia di finanza di San Giorgio di Nogaro, che proprio in quel momento stavano transitando per Palazzolo dello Stella. A darne notizia è l'edizione on line de Il Gazzettino.

La bestiola, una Emys Orbicularis, tartaruga palustre autoctona che vive solo in Friuli, dopo aver passato una notte in caserma, è stata consegnata alla stazione forestale di San Giorgio di Nogaro e quindi liberata nell'area del biotopo protetto della palude di Gonars.

L'esemplare che se ne andava a zonzo per Palazzolo è una femmina di 10 anni, che gode di un'ottima salute, con un carapace di 28 centimetri.