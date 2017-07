Che tempo farà martedì 4 luglio? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - La settimana del nuovo mese si è aperta con un cielo variabile o poco nuvoloso. Anche martedì 4 luglio le previsioni dell'Osmer Fvg non si discostano di molto dalla situazione a cui abbiamo assistito nel primo giorno della nuova settimana.

Il cielo, infatti, secondo le previsioni dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, sarà in prevalenza poco nuvoloso. Sui monti, in particolare nel pomeriggio del 4 luglio, il cielo sarà variabile e sarà possibile qualche rovescio o temporale. Più probabile che i rovesci si pressentino su Alpi e Prealpi Carniche. Non è escluso che verso sera qualche locale temporale interessi anche la pianura.