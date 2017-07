UDINE – Talmente ubriaco da finire contro un’auto in sosta. E’ successo lunedì mattina, alle 6.30, in via Francesco di Toppo.

Un cinquantenne nigeriano residente in città, risultato poi positivo all’alcol test, ha perso il controllo del motociclo su cui viaggiava andando a finire contro un’auto parcheggiata a lato della carreggiata.

L’uomo nella caduta si è ferito ed è stato costretto a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso. Gli agenti della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale, inoltre, sul posto per i rilievi, l’hanno sanzionato per guida in stato di ebbrezza.