Sequestri per 10 milioni di euro e chiuse diverse attività in Fvg

FVG - Oltre 500 ispezioni in imprese e realtà che operano nel mondo dell’alimentare e sanitario. Circa 280 le violazioni accertate. 435, invece, le sanzioni amministrative contestate, per un importo di oltre 400 mila euro. Ad essere segnalate sono state 398 le persone, fra queste 200 all’autorità amministrativa e 198 a quella giudiziaria. Oltre a ciò sono stati sequestrati prodotti, attrezzature e locali per un valore di oltre 10 milioni di euro. Bene, invece, i controlli eseguiti in oltre 30 mense delle scuole, tutte in regola. Sono questi i numeri - come chiarisce Il Gazzettino - dei primi sei di attività (del 2017) dei carabinieri del Nas di Udine.

Chiuso l’osteopata

In particolare, in provincia di Udine sospeso un ambulatorio osteopatico in quanto chi lo gestiva era sprovvisto dell’abilitazione e del titolo per esercitare la professione sanitaria.

Serrande abbassate anche per l’estetista

Non è andata meglio a un’estetista, sempre in provincia di Udine, che è risultata non in regola con le autorizzazioni.

Anche il dentista non era a norma

Anche in provincia di Pordenone, uno studio dentistico stato posto sotto sequestro perché trovato in mancanza dell’abilitazione all’esercizio della professione.

Chiuse di 8 rivendite di alimenti etnici

Sono state disposte, inoltre, la sospensione di un albergo in provincia di Udine e la chiusura di 8 rivendite di alimenti etnici a causa delle gravi carenze igienico-sanitarie che sono state riscontrate.