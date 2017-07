Sibau: "Uffici linguistici spostati in una soffitta". Ma Torrenti smentisce

UDINE – Botta e risposta tra il consigliere di Autonomia Responsabile, Giuseppe Sibau e l’assessore regionale Gianni Torrenti. Motivo del contendere, lo spostamento degli uffici del servizio volontariato e lingue minoritarie da via Sabbadini a via Prefettura. «Questa giunta condanna le lingue minoritarie al confino, e le spedisce in soffitta», tuona Sibau. Immediata la replica di Torrenti, che smentisce così: «Si tratta di una sede che appare molto più prestigiosa di via Sabbadini».

Le parole di Sibau

Il consigliere di Ar annuncia un’interrogazione alla giunta regionale, per chiedere «se non è opportuno, anche alla luce del significato simbolico degli uffici, riconsiderare lo spostamento del servizio da un sede centrale e facilmente accessibile a un edificio marginale, poco attrezzato dal punto di vista logistico: il fabbricato è privo di ascensore, per esempio». "Parliamo del servizio che adotta le misure per la salvaguardia delle diversità culturali e linguistiche presenti storicamente in Friuli Venezia Giulia. Qui trovano attuazione le norme statali e regionali per la tutela, la valorizzazione e la promozione della nostra identità, elemento basilare della specialità e della nostra autonomia. La collocazione in via Sabbadini favoriva lo svolgimento delle funzioni assegnate al servizio, a stretto contatto con le altre strutture regionali. Spedirlo in periferia assume un significato simbolico grave, e alimenta il sospetto che questa giunta stia progressivamente cercando di spegnere la fiamma della specialità. Sappia che non ce la farà. Siamo pronti ad alimentare il fuoco autonomista che altri vogliono estinguere», conclude.



La replica di Torrenti

«La sede di Udine della Regione in via Prefettura - annuncia l'assessore - è stata risistemata a nuovo per dare adeguati spazi ai consiglieri regionali ed è proprio dirimpetto all'Agenzia regionale della lingua friulana (Arlef) con cui il Servizio lingue minoritarie lavora costantemente». Torrenti fa notare che «il trasferimento si è reso indispensabile per gli spazi insufficienti di via Sabbadini» e che, però, per quanto riguarda la collocazione, non si tratta certo di un edificio marginale «ma in pieno centro, accanto alla Prefettura e a due passi da palazzo Belgrado, una sede - aggiunge l'assessore - che appare molto più prestigiosa di via Sabbadini stessa. Riteniamo che dove ha l'ufficio di rappresentanza il presidente Iacop ed il consigliere Sibau possa lavorare anche un importante servizio».