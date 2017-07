Sauris è pronta per la Festa del Prosciutto

SAURIS – Manca pochissimo all'inizio dell'attesa festa del prosciutto in programma dall'8 al 9 e dal 15 al 16 luglio. Sauris è famosa per le prelibatezze gastronomiche, dai salumi affumicati, alla birra, alle marmellate, sciroppi, miele e soprattutto per il famoso prosciutto crudo, dal sapore dolce, affumicato con legno di faggio. Ogni anno Sauris dedica ben due weekend di festa a questo gustoso e superbo prodotto: nel borgo di Sauris di Sotto vengono allestiti stand in legno, dove si possono degustare speck, gnocchi, carni grigliate, dolci e soprattutto il protagonista della festa: il prosciutto. Camminando lungo le vie del borgo si può trovare anche un caratteristico mercatino dedicato ai prodotti dell’agroalimentare carnico e all’artigianato locale, il tutto accompagnato da musica per tutti i gusti e per ogni età, tanta allegria e dai meravigliosi scenari naturalistici. La conca di Sauris contiene infatti un armonioso mosaico di elementi paesaggistici modellatisi sia sotto la spinta degli elementi naturali, sia ad opera dell'uomo. Ripide distese boschive ad alto fusto si alternano a terrazzi alluvionali, dove prosperano prati e pascoli. Tipici ambiti alpini si ritrovano, tra gli altri, nei massicci rocciosi del Bivera, del Pieltinis e del Tiarfin. I numerosi torrenti e rii arricchiscono l'ambiente naturale e vanno ad alimentare l'ampio lago di origine artificiale che, con la sua seducente bellezza, caratterizza il già bellissimo paesaggio.

Il programma completo

Sabato 8 luglio: dalle 10 alle 19 mercatino dell’agroalimentare e dell’artigianato; dal pomeriggio musica nei punti ristoro con il Gruppo Saurano dei Pirlvleitars, musica folk con I Comeliani Folk, la musica folk americana del Duo Folk, musica con la cover band CinqueInPunto; dalle 21 ci scateniamo con Klara Rock presso lo stand del Prosciutto e dello Speck, Piazzale Morgenleit; alle 22 spettacolo pirotecnico.

Dalle 23.30 presso il Discobar Kursaal a Sauris di Sotto «Sauris in Festa 2017 – Festa del Prosciutto» con Dj White. Ingresso libero.

Domenica 9 luglio: dalle 10 alle 19 mercatino dell’agroalimentare e dell’artigianato; dalle 12 musica nei punti ristoro con il Gruppo Saurano dei Pirlvleitars all’Angolo dei Piccoli Frutti; si canta e si balla con la cover band MASqueNada presso la Piazza delle Griglie e del Frico; la musica folk dei Dottor Jecky e i Mister Hyde presso la Piazza del Prosciutto e dello Speck; esibizione del duo acustico chitarra e voce Anna e Luca all’Angolo dei Dolci e del Caffè.

Sabato 15 luglio: dalle 10 alle 19 mercatino dell’agroalimentare e dell’artigianato; dal pomeriggio musica nei punti ristoro con il Gruppo Saurano dei Pirlvletars; musica folk con Franco Rosso Group; la musica folk americana del Duo Folk; si balla e si canta con Dancemania Musica Revival; dalle 21 ci scateniamo con Lorenzo Campani presso lo stand del Prosciutto e dello Speck, Piazzale Morgenleit; alle 22 Spettacolo Pirotecnico. Dalle 23.30 presso il Discobar Kursaal a Sauris di Sotto «Sauris in Festa 2017 – Festa del Prosciutto» con Dj Mitch e Dj Ste. Ingresso libero.

Domenica 16 luglio: dalle 10 alle 19 mercatino dell’agroalimentare e dell’artigianato; dalle ore 12 musica nei punti ristoro con il Gruppo Saurano dei Pirlvleitars all’Angolo dei Piccoli Frutti; si canta e si balla con la Nicola Straballo Band alla Piazza delle Griglie e del Frico; la musica folk dei Roby Music Folk alla Piazza del Prosciutto e dello Speck; esibizione del duo acustico chitarra e voce Anna e Luca all’Angolo dei Dolci e del Caffè.

Info e note tecniche

Orari bus navetta d'Orlando Autoservizi (Le navette sono gratuite). Sabato 8 e Sabato 15 luglio dalle 10 alle 23. Un pulmino 19 posti da Lateis a Sauris di Sotto e viceversa con fermata in località La Maina. Due bus da 28 posti da Sauris di Sopra a Sauris di Sotto e viceversa, con fermata in località Velt. Domenica 9 e Domenica 16 luglio dalle 10 alle 19. Due pulmini da 19 posti da Lateis a Sauris di Sotto e viceversa, con fermata in località La Maina. Due bus da 28 posti da Sauris di Sopra a Sauris di Sotto e viceversa, con fermata in località Velt.

Info: Ufficio Turistico IAT, tel. 0433.86076, fax 0433.866900, mail: info@sauris.org.