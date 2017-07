Prima l'incidente, poi le percosse: lei all'ospedale, lui denunciato

CODROIPO – Prima l’incidente e poi le percosse. La denuncia ai carabinieri di Codroipo è arrivata da una donna, residente in zona, la quale tempo prima era rimasta coinvolta in un incidente stradale con un altro mezzo guidato da un uomo.

I fatti e la denuncia

A seguito del sinistro l’uomo avrebbe ripetutamente e violentemente percosso la signora, facendo poi perdere le proprie tracce. Per la malcapitata si è reso necessario il trasporto all’ospedale, dove le sono state diagnosticate gravi lesioni dovute a politraumi. Gli uomini dell’Arma, a seguito della denuncia sporta dalla donna, hanno iniziato le indagini che hanno portato all’identificazione di un 47enne, sempre della zona. L’uomo è stato dunque denunciato, in stato di libertà, per l’ipotesi di reato di lesioni personali.