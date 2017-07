‘Ginnastica in Festa 2017’: Asu sul podio con Vittoria Usoni

UDINE – L’Asu - Associazione Sportiva Udinese – si è fatta notare anche a Rimini! Si è conclusa, infatti, lo scorso 2 luglio, nella rinomata città della riviera romagnola, ‘Ginnastica in Festa 2017’: evento targato FGI che quest’anno ha raggiunto la sua ottava edizione.

Il podio

A salire sul podio Vittoria Usoni che ha vinto il campionato Silver Eccellenza junior 1, nell’all around, in individuale, di ginnastica artistica femminile. «Ci ha fatto una grande e bellissima sorpresa salendo dal 4° posto al gradino più alto», spiega l’allenatrice Olga Varzaru responsabile del gruppo agonistico GAF (Ginnastica artistica femminile), che insieme al suo assistente Petru Perime Tolan, si occupa degli allenamenti della giovane atleta bianconera. Molto entusiasmo anche da parte dei vertici dell’Associazione Sportiva Udinese: «Vittoria – ha spiegato Umberto Meroni, vicepresidente di Asu - è una ragazza che si impegna molto e ha raggiunto un importante obiettivo che chiude questo ultimo anno sportivo fatto di allenamenti e costanza». L’atleta udinese, inoltre, oltre alla prima posizione nell’all around, è salita sul gradino più alto del podio anche alla trave e nel corpo libero, seconda al volteggio. Nei vari campi gara allestiti nei padiglioni del quartiere fieristico di via Emilia, si sono susseguiti atleti di età diverse ma con lo stesso obiettivo: gareggiare al meglio sotto gli occhi attenti dei giudici (200 provenienti da tutta Italia), mettendo in pratica gli allenamenti fatti quotidianamente nelle rispettive società.

Sulla pedana di Rimini, oltre a Vittoria, anche molti altri atleti dell’Asu

Per la ginnastica artistica maschile (da segnalare il 2° posto di Mattia Delfino agli anelli, eccellenza Junior di prima fascia e il 4° posto di Marco Morgante al volteggio, 1^ divisione, allievi di seconda fascia); per la femminile, invece, assieme a Vittoria Usoni, anche Elisa Ronco, Eleonora Pontoni (che ha portato a casa una 3^ posizione nell’all around e una 2^ al volteggio), Cecilia Peres, Camilla Barbetti, Natalia Marina Ceballos , Francesca Urso e Sofia Urso, Elisa Molettieri; per la ginnastica ritmica, Marella Piersante, Jennifer Del Frate, Meggi Tavano, Matilde Dei, Carolina Tabarro, Benedetta Bagatella, Francesca Bon, Elena Pilosio, Miriam Cipolla, Alice Violin, Chiara Tabarro, Arianna Soster, Elisa Quaiattini, Eleonora Clemente. «Siamo davvero contenti di quanto fatto dai nostri atleti a Rimini. – conclude Meroni – Anche chi non ha raggiunto il podio, ha dimostrato il suo impegno e la sua voglia di vincere, ma soprattutto, i nostri ragazzi hanno vissuto una bella esperienza e si sono divertiti, e questo è altrettanto importante».