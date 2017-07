Furto al Fiera: denunciate due giovani donne

MARTIGNACCO – Due giovani donne residenti nella provincia friulana sono state denunciate a piede libero per furto aggravato e una di loro è stata segnalata per uso personale di sostanze stupefacenti.

Il fatto è accaduto al Centro commerciale ‘Città Fiera’, dove i carabinieri della stazione di Martignacco sono intervenuti dopo una chiamata al 112. Le due donne avevano rubato da un negozio diversi capi di abbigliamento, per un valore di circa 30 euro.

Una delle due giovani, oltre ai capi sottratti, è stata trovata anche con delle marijuana. Come detto le due sono state deferite in stato di libertà per l’ipotesi di reato di furto aggravato in concorso ed una segnalata per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti.