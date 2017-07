Corso di formazione su volontariato e animazione sociale

UDINE - Esaurita la fase di selezione dei volontari in Servizio Civile Solidale al Comune di Udine, sta per prendere avvio il Corso di Formazione dedicato ai nove ragazzi che svolgeranno 240 ore al servizio comunale Punto Incontro Giovani e 360 ore a Ludoteca/ludobus, Servizi Sociali e l’ufficio OMS Città sane.

Pur se dedicato ai volontari del servizio civile solidale, il corso è aperto a tutti i giovani dai 16 ai 20 anni interessati ad avvicinarsi al mondo del volontariato.

Il primo incontro si terrà mercoledì 5 luglio alle ore 9.30 al Punto Incontro Giovani, in viale Forze Armate 6.

La struttura de corso

Il corso comprende sessioni dedicate ad approfondire le motivazioni per il volontariato, obiettivi, valori e principi su cui si fonda il servizio civile, nonché sessioni che toccheranno i temi dell’educazione interculturale, delle differenze di genere, della media education e consentiranno di conoscere luoghi, progetti e associazioni udinesi: quelle rivolte specificamente a minori e giovani (Officine Giovani, Get Up, Save the Children) e quelle che svolgono un servizio in città per tutta la popolazione (Bottega del Mondo, Movi, Zero Tolerance, Caritas Diocesana). Durante gli incontri si potranno ascoltare le testimonianze di giovani che hanno fatto esperienza di volontariato e di cittadinanza a Udine e all’estero. Il Corso di Formazione è organizzato dal Comune di Udine con la collaborazione della Caritas Diocesana di Udine, la Coop.erativa Aracon, Save the Children, Get Up, CeVI, Movi, Oikos e Bottega del Mondo. Sarà possibile partecipare anche a singole sessioni formative. Su richiesta e al raggiungimento del 70% delle ore di frequenza, sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi ad Agenzia Giovani, telefono 0432-12723, e-mail: agenziagiovani@comune.udine.it