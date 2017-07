Dinsi Une Man cerca volontari!

UDINE - Anche per l’estate 2017 l’associazione 'Comunità di Volontariato Dinsi Une Man' propone l’esperienza dei soggiorni estivi marini dedicati alle persone con disabilità. Le vacanze si svolgono dall'ultima settimana di luglio fino alla fine di agosto a Bibione (Ve). Lo stile di vita che viene proposto a chi si avvicina a questa realtà ha il sapore della condivisione, in una dimensione comunitaria in cui il tempo, gli spazi, le occasioni della giornata valgono se vissute insieme agli altri.

I volontari

L’associazione è dunque alla ricerca dei volontari necessari a garantire lo svolgimento dei soggiorni; i volontari si occuperanno della cura della persona, dell’animazione delle giornate e di alcuni servizi di gestione della casa. Il calendario dei soggiorni prevede tre turni: dal 25 luglio al 3 agosto, dal 4 al 16 agosto e dal 17 al 29 agosto.

Per informazioni e/o per offrire la propria disponibilità è possibile contattare i seguenti riferimenti:

Lunedì, 18 – 21 - 333.82.55.121 (Elena Stabile); mercoledì,16.30 – 19.30 - 339.61.88.171 (Chiara Santo); Venerdì, 16.30 – 19.30 - 338.91.84.834 (Federica Mondini).

Per ulteriori informazioni: www.dumdisabili.it | Facebook | Youtube |