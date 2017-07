Tavagnacco si tinge d’oro per i 30 anni di Oro Caffè

UDINE - L’anno del 30esimo anniversario per l’azienda Oro Caffè di Tavagnacco, oltre ad aver sancito l’anno di bilancio record, che ha superato i 9 milioni di euro, sarà ricordato anche per il grandioso evento-spettacolo andato in scena lunedì sera alla presenza di oltre 1.300 persone raccolte sotto un tendone da circo di 2.000 mq, montato per l’occasione nelle adiacenze dell’azienda.

Quasi 700 insegne presenti tra bar e migliori ristoratori del Triveneto, oltre che una nutrita presenza di clienti esteri, affiancati da una significativa rappresentanza dell’imprenditoria friulana, tutti presenti per congratularsi con i titolari Chiara e Stefano Toppano per la notevole scalata fatta dall’azienda nei suoi 30 anni di vita.

«Non posso dimenticare i nostri inizi, io e Chiara in un ufficio di poco più di 30 metri quadri dove davamo tutti noi stessi con la tenacia che contraddistingue noi friulani, onesti e lavoratori e con un sogno nel cassetto: diventare un riferimento nel panorama italiano – dichiara Stefano Toppano –. Oggi siamo in 50, affiancati dalle nostre figlie Elisa e Ketty brave e attente manager, e possiamo ritenerci soddisfatti, forti della nostra produzione di 600 mila kg di caffè all’anno, distribuito non solo in Italia ma per oltre il 50% all’estero dove 'l’oro nero' italiano è un’icona del settore food e dove noi siamo stati bravi a farci apprezzare, proponendo un espresso in tazza di alta qualità.»

C’è stata tanta partecipazione e trasporto da parte deipresenti, grazie al ricco palinsesto organizzato dall’azienda, al raffinato buffet firmato 'Da Nando' e alla variegata proposta di vini e birre scelti per i palati più esigenti degli addetti al settore presenti. Ben rappresentato il mondo dellimpresa con le partnership strette con Calligaris, Moroso, Acqua Dolomia, Tirelli, Dok Dall’Ava, Dentesano, Sammontana, Wolf Sauris e Nonino.

«L’affetto di tanti clienti, amici imprenditori e rappresentati economici del tessuto friulano accorsi lunedì sera anche solo per farci un saluto e stringerci la mano, ci riempie di gioia – afferma Chiara De Nipoti – queste rappresentano tappe importanti non solo per la vita professionale ma anche personale. Infatti il nostro mondo, quello della ristorazione, ci ha sempre insegnato che le relazioni sono fondamentali: il primo passo è realizzare un prodotto di qualità e mantenerlo tale nel tempo, successivamente il più sincero dei passaparola contribuirà a costruire la reputazione dell’azienda».

Non sono passate inosservate le centinaia di persone impreziosite da vistosi dettagli d’oro, come richiedeva il dress-code della serata, affascinate dalla elegante esibizione di Silvia Mezzanotte dei 'Matia Bazar', dalle spettacolari acrobazie aeree del gruppo 'Sonics' e dai coinvolgenti rappresentanti del circo contemporaneo d’avanguardia dei 'Circo Patuf' e 'Acqualta Teatro' che si aggiravano per tutta la sera nel parterre incantando le persone.