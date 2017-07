Alla Beach Arena di Lignano Sabbiadoro, l'anima dei Genesis Steve Hackett

LIGNANO SABBIADORO - Steve Hackett, uno dei musicisti più innovativi sulla scena internazionale, autentica leggenda del progressive rock e anima dei Genesis, torna live con la full band, dopo i successi e i sold out dei tour 2014, 2015 e i concerti acustici in esclusiva italiana del 2016. Steve Hackett sarà protagonista con lo spettacolo «Genesis Revisited with Classic Hackett», domani, mercoledì 5 luglio, alla Beach Arena di Lignano Sabbiadoro, con inizio alle 21.30. Il concerto, organizzato da Lignano Sabbiadoro Gestioni, in Collaborazione con il Comune di Lignano Sabbiadoro e Zenit srl, è straordinariamente a ingresso libero. Lo spettacolo di Hackett rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo alcuni brani del nuovo lavoro appena uscito, insieme ai classici e le gemme più rare dell’ampio repertorio Genesis e solista. Nel set, il grande chitarrista non mancherà di riproporre i classici della sua lunga carriera (tra cui «Musical Box», «The Steppes», «Serpentine», «Everyday», «Firth of fifth») e gemme rare, che Hackett non esegue dal vivo da quarant’anni, come «Inside Out» e «One for the Vine».

L'ultimo album

Ascolteremo dal vivo anche i brani e le nuove sonorità dell’ultimo «The Night Siren», una sorta di sveglia per una maggiore unità, il canto di una sirena in questa era di conflitti e divisioni. Troviamo interpreti di Israele e Palestina, Usa e Iraq, ospiti nell’album, e un’ampia gamma di suoni e influenze da diverse parti del mondo: dal Perù all’India, passando per le terre dei Celti. E’ un passo ulteriore per quell’approccio eclettico dalla musica che contraddistingue Hackett, e mostra come persone, anche provenienti da paesi divisi, possano ritrovarsi unite. Sul palco con Steve Hackett un eccezionale team di musicisti di altissimo livello: alle tastiere Roger King (Gary Moore, The Mute Gods); alla batteria, percussioni e voce Gary O'Toole (Kylie Minogue, Chrissie Hynde); al sax, flauto e percussioni Rob Townsend (Bill Bruford); al basso e sticks il grande ritorno di Nick Beggs (Kajagoogoo, Steven Wilson, Mute Gods); alla voce Nad Sylvan (Agents of Mercy). Con una carriera che attraversa quattro decenni di storia del rock, che lo ha portato a pubblicare 7 album con i Genesis, 30 album da solista e uno con il super gruppo GTR (insieme con Steve Howe di Yes e Asia), Steve Hackett è un musicista che continua a percorrere i sentieri della creatività musicale senza sosta. I suoi concerti sono un appuntamento con la musica più autentica e vera, da non perdere. Per informazioni: Azalea.it tel. +39 0431 510393 – www.azalea.it – info@azalea.it.