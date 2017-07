Udine, il bestiario di Altan e il teatro di figura tornano nel parco di Villa Manin

UDINE - A «Villa Manin Estate nel parco 2017» ritorna la magia del Teatro di Figura fra i viali, le radure ombrose e i sentieri di un Parco monumentale che rinfrescherà la stagione più calda, accendendola di storie, colori, emozioni. Appuntamento dall’8 luglio al 3 agosto con il cartellone a cura del Cta – Centro Teatro Animazione e Figure,

promosso dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con Erpac. Saranno due fine settimana tutti da gustare in una full immersion dedicata alla Caccia alla favola di Altan: una caccia al tesoro dove il premio è una favola, o meglio tante fiabe, quelle piú celebri e attuali della tradizione classica di Esopo, Fedro e Orazio. Caccia alla favola sarà di scena sabato 8 e domenica 9 e la settimana successiva sabato 15 domenica 16 luglio dalle 10.30 alle 17.30 (sabato 15 solo alle 10.30): muniti di mappa e indizi, i partecipanti si metteranno sulle tracce delle favole disseminate nel parco con percorsi di colori diversi (consigliata la prenotazione al tel. 0432 821210). Gli animali così scoperti prenderanno vita con le animazioni delle attrici Elena De Tullio e Alice Melloni, nelle mise en espace dirette da Roberto Piaggio, su progetto di Altan, Antonella Caruzzi e Antonio Zogno.

Storie di «animali fantastici»

E dal 13 luglio al 3 agosto, alle 18 il parco di Villa Manin diventerà palcoscenico per altre storie di «animali fantastici». Si parte giovedì 13 luglio con una produzione CTA, «Cip cip bau bau. Il linguaggio degli animali», liberamente ispirato a una delle fiabe popolari italiane rilette da Italo Calvino, per la regia di Roberto Piaggio. In scena l’attore Loris Dogana - racconta la storia di un ragazzo che imparerà a comunicare con gli animali e, grazie a questa capacità così speciale, riuscirà non solo a mettersi in salvo, ma anche a mettersi in luce. Giovedì 20 luglio si prosegue con «Il principe Bestia», una produzione Oltreilponte di e con Beppe Rizzo, tratta da una novella popolare italiana del 1500: la storia di un principe venuto al mondo sotto forma di porcello, che potrà tornare umano solo dopo aver ricevuto il bacio di una sposa. Giovedì 27 luglio spazio a «Le avventure di pulcino», lo spettacolo realizzato da Associazione Teatro Giovani - Teatro Pirata con oggetti di recupero e riciclo. L’eterna storia di un pulcino che cerca la sua mamma, e troverà Gelsomina, tutta per lui. Si chiude giovedì 3 agosto con un grande classico di Perrault, «Il gatto con gli stivali», nella produzione Pupi di Stac. Animali parlanti, principesse e orchi si alterneranno in scena per alimentare questa entusiasmante storia e stimolarci a trovare la volontà, la tenacia e l’intelligenza necessarie a riscattarci dalle avversità della vita. Ingresso libero, su prenotazione e sino a cinquanta persone (tel. 0432 821210). Info e programma: www.ctagorizia.it - tel 0481537280 info sede spettacoli Villa Manin: 0432 821210, villamanin.it.