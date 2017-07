"Culle vuote e lo spopolamento in fondo all'agenda della giunta Serracchiani"

FVG - «Il dramma delle culle vuote e lo spopolamento delle aree montane in Friuli Venezia Giulia, sono in fondo all'agenda della giunta Serracchiani». La denuncia è della consigliera regionale della Lega Nord, Barbara Zilli, in relazione all'interrogazione a risposta immediata discussa in Aula, che mirava a conoscere quali iniziative urgenti la giunta regionale adotterà per invertire la tendenza allo spopolamento.



«Nel nostro territorio - così ancora la Zilli -, negli ultimi tre anni la popolazione ha registrato un calo di 11.500 abitanti, vale a dire che un paese grande come Cividale è scomparso dalla cartina geografica. In Carnia, negli ultimi 6 anni si è perso il 3,9% degli abitanti, nel Tarvisiano e nel Gemonese il 3,7%. La risposta della Giunta regionale di fronte a un popolo senza futuro? Non pervenuta».



«Da una parte - aggiunge l'esponente del Carroccio - Serracchiani dichiara di volere iniziative strutturali per le famiglie, ma nei fatti non destina un euro nell'imminente assestamento di bilancio per sgravare le coppie con figli e sostenere i giovani che vogliano mettere su casa nonostante la morsa della crisi. Invece sono realtà che hanno bisogno di progetti strutturali, di sgravi fiscali, di asili gratis, di investimenti per promuovere la cultura della genitorialità».