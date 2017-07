Nel ricordo di Luca per aiutare Ilaria

PREMARIACCO - Per il sesto anno di fila sotto la bandiera «IamLuca», in memoria di un ragazzo che non c’è più. L’iniziativa nasce con l’intento di riunire in una giornata di festa, tra musica e ricordi, i tanti amici e conoscenti che avevano conosciuto e frequentato Luca, giovane scomparso nel luglio del 2011. Già nel 2012 Alessandro Chiandotto, Alex Brunasso, Alessandro Cuomo, Luca Cum, Michele Morandini, Salvatore Mandalà e Stefano Tavano hanno organizzato il primo evento, poi ripetuto e ampliato, tra sport e giochi per grandi e piccoli, fino ad aggiungere una finalità sociale, per dare un sorriso a chi ha bisogno.

Una giornata ricca

Domenica 9 luglio, al W La di San Mauro di Premariacco, a partire dalle 9, il pensiero andrà quest’anno a Ilaria, una bambina di 5 anni rimasta orfana di entrambi i genitori, già splendidamente «adottata» domenica scorsa nella «Corsa di Fabi», marcialonga organizzata da un gruppo di volontari con il supporto del Comune di Manzano e della Pro Loco. La sesta edizione di «IamLuca» – una giornata tra tornei di calcio a 5, beach volley misto a 3, piscina, musica, molta festa e qualche novità – servirà appunto a raccogliere fondi che saranno donati per poter dare un futuro migliore alla piccola Ilaria, un progetto da replicare nel 2018.