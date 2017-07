Patrick da Latisana alla Grande Mela per inseguire il suo sogno: ballare

LATISANA - Patrick Piras parte da Latisana alla vota della Grande Mela per realizzare il suo sogno: essere un ballerino professionista. Il destino gli riserva l’opportunità di diventare allievo borsista nella prestigiosa The Ailey School, il più grande centro dedicato alla danza di New York, frequentato da circa 3500 studenti l’anno. Patrick coglie l’occasione al volo. Sono passati ormai diversi anni dallo «Jesolo Dance Contest 2013», oggi si esibisce nei teatri piu’ famosi di New York e non solo. L’America offre delle opportunità in Italia inimmaginabili.

Ecco qui l’intervista.