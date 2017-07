10 anni di carcere per i Bonnie e Clyde in salsa friulana

UDINE – Bonnie e Clyde in salsa friulana sono stati condannati a 10 anni di carcere per le rapine commesse nei supermercato della regione. L’ultimo colpo messo a segno era stato quello del gennaio 2017 a Povoletto, quando la coppia, la 31enne Giorgia Nalato e il 38enne Moreno Meot, entrambi udinesi, furono colti in flagrante.

Come riferisce il Messaggero Veneto, davanti al giudice lei ha patteggiato 4 anni e 6 mesi, lui è stato condannato a 5 anni e 4 mesi. Durante le loro scorribande, la coppia era riuscita a racimolare oltre 10 mila euro nel corso di cinque rapine messe a segno tra la fine del 2016 e i primi giorni del 2017. Avevano colpito a Latisana, Palmanova, Carlino, Pasian di Prato, prendendo di mira soprattutto i supermercati della catena Aspiag.