Richiedenti asilo litigano in Borgo Stazione: interviene la polizia

UDINE – Ennesima lite in Borgo Stazione. A venire alle mani due richiedenti asili, probabilmente di nazionalità afghana. I due prima hanno cominciato a insultarsi, poi a spintonarsi e, infine, a prendersi a pugni e calci. Tutto è successo sotto gli occhi dei passanti, tra via Roma e via Leopardi. A darne notizia è il Messaggero Veneto.

Erano circa le 18 quando è arrivata la chiamata alla Questura di Udine. Immediato l’intervento delle volanti, che però al loro arrivo non hanno trovato più i due contendenti. Uno di loro, però, è stato rintracciato e identificato poco dopo: si tratta di un richiedente asilo ospitano in una delle strutture della città. Non è stato necessario un suo trasporto al Pronto soccorso della città.