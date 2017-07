Majano: la prima offerta per pagare la multa alle campane arriva dai rom del paese

MAJANO - Il caso ha 'inaugurato' il nuovo mese: don Emmanuel Runditse, parroco di Majano, è stato multato perché le campane della chiesa hanno suonato troppo forte.

Oggi la notizia - data da Il Gazzettino - che c’è già stato un primo versamento: il 4 luglio, i referenti della ‘lista civica Mafjano Grazie’, composta perlopiù da rom, hanno fatto un versamento di 169 euro, a favore della parrocchia. Un primo aiuto per don Emmanuel. E non è finita qui perché - sempre secondo il quotidiano - i rom del paese che facevano hanno creato il progetto ‘Grande Orecchio’, finalizzato a portare entro i limiti di legge il suono delle campane.

Il sacerdote nei giorni scorsi si è visto arrivare una multa da 2 mila euro dal Comune per una violazione in materia di inquinamento acustico, con l’aggiunta di ulteriori 1.200 euro per le spese del procedimento. Una vicenda che ha scosso gli animi e che il parroco certo non ha preso bene. Non gli è di certo piaciuto quell’atto dovuto (come lo hanno definito gli amministratori) di «certi cristiani… Gia, vada – ha fatto intendere nell’omelia – che l’attacco alla cristianità arrivi dal mondo musulmano, ma se adesso ci si mettono pure i cristiani…». Ecco allora che è partita la solidarietà. In molti si sono detti disponibili a contribuire al pagamento dell’ammenda. E i primi sono stati, appunto, i rappresentanti della ‘lista civica Mafjano Grazie’. Non resta che attendere per vedere come evolverà la vicenda.