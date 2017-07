Fagagna, tre giorni di spettacoli per la Festa di Mezzaestate

FAGAGNA - Al via la grande kermesse fagagnese organizzata dall'azzociazione volontari del Friul V.G. Nei giorni 28, 29 e 30 luglio in cui si celebrerà la Festa di Mezzaestate, una tre giorni di sport, cultura, appuntamenti, musica, giochi e mostre d'arte. Tutto è pronto alle griglie di partenza nel parco del Cjastenar di Fagagna.

Si comincia venerdì sera con il concerto rock del gruppo musicale Adeon per poi riprendere sabato sera (29 luglio) a ritmo di rap. Si esibiranno infatti i rapper Joao Kidd, Flawed, Paym, «Libra dell'idiots Circus» e Ryuu acoompagnati dalla dj Susy, seguirà il concerto di due gruppi rock i The Streakers e i Varano, promoter della serata Sandro Gallina. Domenica 30 luglio dopo una giornata piena di giochi e spettacoli, a cui parteciperà anche il duo Yuku, che, con strumenti particolari suonerà musica etnica degli aborigeni australiani, alla sera cena ai chioschi e Happy Hour aperitivo in musica a tutta birra. Via poi ad una non stop di discoteca con Video Deejay Tour dove i Dj faganesi Gregori Mix, Stefano Vaneggia, Andrea Parigi, Michele Parisi, si cimenteranno nel revival di brani inediti editi negli anni '80 e '90 oltre che i pezzi migliori di Robert Miles. Seguiranno fino a tarda notte i Dj di nuova generazione Susy, Philip Low, Giacomo e Laurens, che si esibiscono in un mix di musica mettendo in mostra tutta la loro bravura e fantasia musicale. Vocalist Ridge.