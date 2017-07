Intervento del Cnsas in Carnia: c'è una vittima

TREPPO CARNICO- Le squadre del Cnsas di Forni Avoltri sono state impegnate per un intervento di soccorso nella zona del Monte Tersadia, sul sentiero 409, per una donna che è caduta in un dirupo.

L'esito dell'intervento, avvenuto nel pomeriggio del 5 luglio sul Monte Tersadia, è stato tragico. Purtroppo non c'è stato nulla da fare per V. P. sessantasette anni, nato a Roma e residente a Majano del Friuli. I suoi compagni di gita lo hanno visto precipitare senza reazioni e senza poter fare nulla. Il gruppo stava percorrendo in discesa il sentiero 409 di ritorno dall'escursione dal Monte Tersadia ed era quasi giunto alla fine del percorso quando è successo l'incidente.

Non è da escludere, ascoltate le testimonianze degli stessi compagni di gita, che possa essersi trattato di un malore a provocare la caduta. Nel punto in cui è avvenuto l'incidente, a quota 110 metri, il sentiero corre su un salto ripido e roccioso di circa un centinaio di metri verso il Rio Lavine ed è lì che l'uomo è caduto. Sul posto è giunto l'elicottero della centrale operativa di Udine che ha sbarcato il tecnico di elisoccorso del Cnsas e il medico: quest'ultimo ha soltanto potuto constatare il decesso dell'uomo. La salma è stata recuperata con il verricello. All'intervento hanno preso parte dodici tecnici del Cnsas di Forni Avoltri, tre Vigili del Fuoco e alcuni tecnici della Guardia di Finanza di Tolmezzo. Era pronta anche una ambulanza della Croce Rossa.