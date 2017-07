FVG - Incognita Renzi sul futuro di Debora Serracchiani. La quale, come noto e nonostante i reiterati appelli di vari settori del Pd del Friuli Venezia Giulia, continua a non decidere. A ormai pochi mesi dal voto – le politiche si terranno presumibilmente a febbraio e, in questo caso, per le regionali dovrebbe scattare l’election day – la governatrice non ha infatti ancora deciso se si ricandiderà alla guida della Regione o se, più verosimilmente, correrà per un posto da parlamentare.

Di recente il capogruppo alla Camera, Ettore Rosato, ha sottolineato che non c’è alcuna necessità di mettere fretta alla presidente che resta, in ogni caso, il candidato designato. «In ogni caso – aveva aggiunto – la scelta finale spetterà soltanto a lei». Vero, ma probabilmente a metà. Se infatti nelle scorse settimane Serracchiani aveva annunciato che entro questo mese avrebbe informato il partito sulla sua scelta, pochi giorni fa la segretaria regionale dem, Antonella Grim, aveva riferito al Diario che la governatrice avrebbe scelto entro la fine dell’estate. Insomma, pareri discordi dovuti ad altro.

In questi giorni tra i vertici regionali del Pd è rimbalzata, infatti, un’altra ipotesi. E cioè che Serracchiani, che vorrebbe chiudere qui l’esperienza di governatrice, attende il disco verde da Roma. Vuole cioè essere certa che Renzi non le chieda di essere nuovamente lei la candidata per la Regione. Ipotesi plausibile, anche se sono in molti a ritenere che Renzi avrebbe più bisogno di lei a Roma per garantirsi un nutrito gruppo di pretoriani in Parlamento. Tuttavia, la presidente preferisce sposare la prudenza.

Un’attesa, questa, che non giova al Pd che dovrà affrontare una campagna elettorale decisamente in salita. E che non fa nemmeno il gioco di Sergio Bolzonello che da diverse settimane ha dichiarato di volersi candidare. La sua candidatura rimane sicuramente l’ipotesi più plausibile, più percorribile, più logica. Nessuno come lui all’interno del Pd può, in questo momento, vantare altrettante credenziali per la corsa a governatore: renziano della prima ora, moderato, ex liberale, capace di catalizzare voti extra dem e con un lunsinghiero pedigree da ottimo amministratore. Gli manca soltanto che il Pd si decida a ufficializzare la sua candidatura.