Gli eventi in programma giovedì 6 luglio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 6 luglio, a Udine e provincia, eccoli.

Al via Tsu

Teatro Sosta Urbana parte giovedì 6 luglio con la quinta stagione: Epicentri. In scena al Parco Sant'Osvaldo, alle 21, lo spettacolo Parole - Femmina.

Un dialogo ludico tra parole e musica per donne coraggiose e uomini gentili, con Nicoletta Oscuro e Matteo Sgobino. Ingresso 5 euro, apertura biglietteria in loco dalle 20.

Udin&Jazz

Prosegue a ritmo serrato il calendario della 27° edizione di Udin&Jazz, fra i più prestigiosi festival internazionali di Jazz promosso da Euritmica, che vedrà, giovedì 6 luglio, quattro imperdibili appuntamenti. Fari puntati alle 22 in Castello per la prima italiana del progetto «Fight for Freedom - Tribute to Muhammad Ali» del pianista Remo Anzovino e del trombettista Roy Paci. Altro appuntamento immancabile è quello con il duo Musica Nuda che, dalle 20 in Corte Morpurgo, proporrà lo spettacolo «Leggera». I biglietti per questi due spettacoli sono ancora in vendita su Vivaticket e lo saranno anche alla biglietteria prima di ognuno degli spettacoli. A ingresso libero è invece il concerto che darà il via alla giornata, quello dalla Udin&Jazz Big Band assieme al sassofonista Francesco Bearzatti, dal titolo «Sounds Across Boundaries», con inizio alle 18 sotto Loggia del Lionello. Straordinario appuntamento di approfondimento invece alle 17 nella Galleria di Corte Morpurgo, con ospite il padre dell’Ethio Jazz Mulatu Astatke (che sarà in concerto venerdì 7 luglio in Castello, unica data italiana), in un incontro aperto con il pubblico moderato da Marcello Lorrai. Tutte le info su www.euritmica.it .

Incontri con l’autore

Giovedì 6 luglio agli Incontri con l’autore e con il Vino di Lignano Pineta, protagonista Federica Manzon, che alle 18.30 al Palapineta nel Parco del Mare svela le pagine del suo ultimo lavoro, «La nostalgia degli altri» (Feltrinelli). La presentaziona del libro, come sempre, è accompagnata dalla degustazione dei vini dell’azienda Scubla. La serata poi prosegue con la cena e le degustazioni assieme all’autrice in un ristorante di Lignano. Incontri con l’autore e con il vino 2017. A Lignano, ogni giovedì, dal 15 giugno al 7 settembre, ore 18.30 Palapineta. Ingresso libero, info: www.lignanonelterzomillennio.it

VisioJazz

Continua a Visionario d’Estate l’appuntamento settimanale con VisioJazz, la rassegna che ogni giovedì porta nel garden di via Asquini i grandi nomi del jazz friulano ed extraregionale, nel percorso curato come sempre da Nevio Zaninotto. Giovedì 6 luglio, alle 19.30, la Bus Horn Band: sul palco Mauro Costantini (organo Hammond), Piero Cozzi (sax), Alessandro Mansutti (batteria) e Federico Luciani (percussioni). Per maggiori informazioni sul programma di Visionario d’estate, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.

Quale rotta verso il digitale? Soluzioni ed esperienze per Industry 4.0

Giovedì 6 luglio, alle 17, torna l’appuntamento con «Quale rotta verso il digitale? Soluzioni ed esperienze per Industry 4.0», ciclo di incontri sui temi dell’Industry 4.0 organizzato da Friuli Innovazione per le aziende del settore manifatturiero. Ad ogni incontro le aziende che operano in ambito ICT e digitale presentano le loro proposte sui temi dell’Industry 4.0. Per informazioni: Claudia Di Benedetto, 0432.629924 claudia.dibenedetto@friulinnovazione.it

Polvere di Stelle

Nuovo appuntamento con Polvere di Stelle, rassegna che ogni giovedì porta al Visionario i migliori musical della storia, tra classici, sperimentalismo, ribellismo e astri nascenti! Sullo schermo domani giovedì 6 luglio alle 21 l’anti-Grease Cry Baby, in versione originale con sottotitoli in italiano. Per maggiori informazioni sul programma di Visionario d’Estate, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.

Piccolo Festival Fvg a Majano

Il secondo appuntamento del 10° Piccolo Festival Fvg ci porta in uno dei castelli meglio conservati della nostra regione, il Castello di Susans di Majano con il balletto Ondine della compagnia fondata celebre dalla ballerina e coreografa Eugénie Andrin, appuntamento il 6 luglio, alle 21.

Stravisionario

Stravisionario: si comincia giovedì 6 luglio con io danzerò, biopic seducente, dalle magnifiche coreografie, diretto dalla regista rivelazione Stephanie Di Giusto. Presentato al festival di Cannes, il film sarà in programma fino a mercoledì 12 luglio. Per maggiori informazioni c'è il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o il numero 0432.227798.