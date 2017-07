Rubano attrezzatura edile per 5 mila euro: tre ragazzi nei guai

CODROIPO - Ristruttura casa e un giorno sparisce attrezzatura per il valore di 5 mila euro. È accaduto nel codroipese. Dopo la denuncia sono partite le indagini dei carabinieri della stazione di Codroipo, che al termine dell’attività investigativa, hanno identificato tre giovani della zona.

I giovani si sono introdotti nell’abitazione che come detto è in fase di ristrutturazione e hanno rubato diverse attrezzature, che hanno poi occultato in un casolare abbandonato della zona. Recuperata la refurtiva, che come detto ha un valore di diverse migliaia di euro, gli uomini dell’Arma l’hanno restituita al proprietario. In quando ai giovani ladri sono stati deferiti, in stato di libertà, per l’ipotesi di reato di furto aggravato in concorso.