Francesco Gabbani arriva a Lignano

LIGNANO - Si intitola ‘Magellano’ il nuovo disco di Francesco Gabbani, uscito a fine aprile per BMG Rights Management (Italy). Il disco contiene ovviamente ‘Occidentali’s Karma’, brano da settimane in vetta alla classifica airplay radio, con oltre 138 milioni di visualizzazioni su YouTube e certificato triplo platino per gli oltre 150mila download e streaming. Gabbani è reduce dall’ottima apparizione all’Eurovisione Song Contest tenutosi a maggio in Ucraina, dove ha ottenuto il 6° posto complessivo.

Il concerto

Il trionfatore assoluto dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, sarà autentico protagonista in concerto venerdì 7 luglio, sul palco dell’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, unica tappa in Friuli Venezia Giulia del suo tour estivo. I biglietti per il concerto, organizzato dalla Città di Lignano Sabbiadoro e Zenit srl, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia e l’Agenzia PromoTurismoFVG, sono ancora disponibili sul circuito Ticketone e lo saranno anche alla cassa dell’Arena a partire dalle 18.30. Porte aperte al pubblico alle 19.30, inizio spettacolo alle 20.45. Ad aprire il concerto ci sarà la band lignanese dei Paper Rose, guidati dalla giovane Roberta Natalini.

Info e punti vendita su www.azalea.it