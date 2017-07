Lignano, una città da vivere in bicicletta

LIGNANO - Pedalare sulla spiaggia, scoprire suggestivi fari, ammirare la bellezza del fiume Tagliamento, restare affascinati dalla vegetazione e della fauna della laguna di Marano, avvertire il profumo dei pini e della pece, godere di tramonti unici, sono alcune delle emozioni che si possono vivere mentre si decide di intraprendere un’uscita in bicicletta a Lignano Sabbiadoro. Divertimento, relax e sport lungo ciclabili che permettono a grandi e piccini di raggiungere i diversi punti della località turistica in tutta sicurezza. A completare l’offerta l’assenza di salite e la varietà del paesaggio, che fa di Lignano il luogo perfetto per escursioni in bicicletta dedicate a tutte le età e a tutti i livelli di allenamento.

Dalla California arrivano le fat sand bike

Non serve raggiungere le lunghe e dorate spiagge californiane per fare un’esperienza in sella a delle fat sand bike è sufficiente arrivare a Lignano Sabbiadoro. Tra le novità proposte dalla località balneare friulana ci sono le biciclette da spiaggia, mezzi su due ruote che stanno conquistando sportivi e curiosi. Con le loro gomme particolarmente larghe e la loro struttura robusta, le fat sand bike vi permetteranno di pedalare in spiaggia e sul lungo la battigia sfidando il mare di Lignano Sabbiadoro. Questa speciale bici, infatti, vi permetterà di pedalare anche sull’acqua e di divertirvi schizzando i vostri compagni d’avventura e di godere della pace della spiaggia di buon mattino. Le ruote, inoltre, vi faranno sentire più stabili sulla sabbia e la forza necessaria per far muovere i pedali è notevolmente inferiore rispetto a quella necessaria per spostare una bici normale, anche se preparatevi a fare un po’ di fatica.

Escursioni gratuite

Lignano Sabbiadoro propone escursioni gratuite con accompagnatore, da inizio giugno a inizio settembre, il lunedì, il martedì e il venerdì con partenza dalle 7.30 dal piazzale all'entrata di Terrazza a Mare. La prenotazione è obbligatoria al 348.8734734 o all'info point della Lignano Sabbiadoro Gestioni nel piazzale di Terrazza a Mare, tutti i giorni. dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. news@lignanosabbiadoro.it