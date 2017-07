Presentata la nuova campagna abbonamenti: si punta a superare quota 12 mila tessere

UDINE – L’obiettivo è quello di riempire di tifosi il nuovo stadio Friuli. Per questo l’Udinese calcio ha deciso di congelare i prezzi per i vecchi abbonati avviando tutta una serie di agevolazioni a favore di giovani e famiglie. «Le nostre tariffe saranno accessibili per qualsiasi tasca», assicura il direttore generale Franco Collavino intervenendo alla presentazione della nuova campagna abbonamenti insieme al presidente della società Franco Soldati. Tra le novità della nuova stagione, il lancio di un abbonamento per 16 gare (le partite totali sono 19, restano escluse le sfide con Juventus, Milan e Inter) che per la Curva Nord avrà un costo di 150 euro (per nuovi e vecchi abbonati). L’obiettivo è raggiungere il 10% in più di abbonati rispetto allo scorso anno, superando quindi quota 12 mila.

I commenti

«Dalle sollecitazioni ricevute ci sono tutte le premesse perché questa campagna abbonamenti sia soddisfacente, con l’obiettivo di portare tanta gente allo stadio per riempirlo. Un elemento che potrà dare una spinta importante alla squadra. Per riuscirci abbiamo voluto venire incontro alle esigenze dei tifosi per le tariffe». Collavino ha anche rimarcato la volontà di dar vita a numerosi eventi non solo nella giornata della partita, ma anche durante la settimana «per far vivere ai nostri tifosi un’esperienza stadio a 360°». Soldati, sottolineando come si tratti della sua 17esima presentazione di una campagna di abbonamenti in veste di presidente, ha aggiunto: «Oggi per me è una giornata importante – ha detto – anche perché presentiamo una campagna vicina a i tifosi con maggiori servizi e opportunità per tutti». Sul fronte tecnico, Soldati ha assicurato che «ci saranno nuove entrate come giocatori».

I prezzi

Come detto, per i vecchi abbonati i prezzi resteranno invariati: 200 euro per le curve (230 i nuovi abbonati), 390 euro per i distinti (430 euro per i nuovi), 390 euro per la tribuna laterale (430 euro per i nuovi), 690 euro per la tribuna centrale (750 per i vecchi). Previsto anche un abbonamento per 16 partite al costo di 150 euro nelle curve, 335 nei distinti e tribune laterali, 625 tribuna centrale. Tra le novità, l’aumento dei posti per il pacchetto famiglia (al costo di 70 euro), che da 1.500 passeranno a 1.700, una tessera dedicata agli universitari (500 i posti disponibili al costo di 70 euro), l’aumento della fascia di riduzione ‘ragazzi’ da under 14 a under 18. I canali di vendita sono il sito web listicket.com, le rivendite listicket (l’elenco è disponibile su www.udinese.it), nell’Udinese Point allestito in Curva Nord,

La fase di prelazione comincerà il 7 luglio e continuerà fino al 22, seguita dalla fase di cambio posto (24-27 luglio) e dalla vendita libera (28 luglio-11 agosto). Anche quest’anno l’abbonamento si potrà pagare in tre rate: la prima al momento della sottoscrizione, la seconda a fine ottobre, la terza a fine novembre.

I benefit per gli abbonati

Chi deciderà di abbonarsi riceverà in regalo una t-shirt con il claim di questa stagione, ‘Daremo l’anima’, oltre a una serie di buoni sconto nei punti vendita Despar, Leroy Merlin, Udinese Store. Confermati gli sconti per gli abbonati della Gsa, sarà organizzato anche un concorso a premi che in palio avrà anche una Dacia Sandero (tra gli altri premi una trasferta con l’Udinese, bottiglie di birra Castello, condizionatori, analisi posturali e molto altro). Per tutte le informazioni è possibile mandare una e-mail all’indirizzo assistenza.tifosi@udinesespa.it o contattare il call center allo 0432544994.