Autovie Venete: autostrada da bollino rosso nel weekend

FVG - A4 e A57 tangenziale di Mestre da bollino rosso questo fine settimana, a cominciare da venerdì 7 luglio, con traffico intenso in entrambe le direzioni fin dalle prime ore del pomeriggio; possibili rallentamenti e code, in serata, in uscita alla barriera di Trieste Lisert.

Sabato 8 luglio

Stessa situazione anche sabato 8 luglio, con traffico intenso in A4 e A57 in entrambe le direzioni per l’intera giornata con rallentamenti, ma anche code in uscita, ai caselli che portano verso le principali località balneari. Per quanto riguarda la A23 Palmanova – Tarvisio, traffico intenso in particolar modo durante la mattinata, in direzione Palmanova, con possibili rallentamenti o code in corrispondenza del nodo A23/A4 mentre, nel pomeriggio, la circolazione sarà sostenuta soprattutto in direzione Tarvisio. Il divieto di transito per i mezzi pesanti, superiori alle 7 tonnellate e mezzo, sarà in vigore dalle 8 alle 16.

Domenica 9 luglio

Per domenica 9 luglio in A4 il traffico sarà ancora intenso, con possibili rallentamenti o code in uscita ai caselli in direzione mare, per gli spostamenti sul breve raggio, mentre dal tardo pomeriggio i flussi cresceranno ulteriormente, in entrambe le direzioni, per i rientri. Traffico sostenuto pure in A57 Tangenziale di Mestre durante la mattinata soprattutto in direzione Trieste. Lo stop per i mezzi pesanti scatterà alle 7 e durerà fino alle 22.