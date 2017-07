Junior Rangers al Parco delle Prealpi Giulie

RESIA - Anche quest’anno i Junior Rangers del Parco delle Prealpi Giulie, provenienti dai sei comuni dell’area protetta, partono alla scoperta del proprio territorio. È già dal 2007 che l’Ente parco promuove questa iniziativa e ogni anno viene accolta con molto successo ed entusiasmo: 13 ragazze e ragazzi, di età compresa fra i 12 ed i 16 anni, partecipano all’edizione 2017, che si svolge da martedì 4 a giovedì 6 luglio.

La partenza di quest’anno è stata fissata a Sella Carnizza, in Val Resia

Da qui si muoveranno per trascorrere 3 giorni tra le montagne del Parco. Saliranno al monte Nische e, percorrendo la cresta delle montagne verso il confine sloveno, raggiungeranno Malga Coot, dove sosteranno per la notte. Durante la mattinata del secondo giorno affiancheranno i gestori in alcune attività tipiche delle casere. Dopo pranzo si avvieranno verso Casera Canin per rientrare a Coritis. Infine l’ultimo trasferimento per raggiungere il fondo valle dove trascorreranno l’ultima notte insieme prima di un rinfrescante bagno al fiume. Durante tutto il percorso i ragazzi saranno accompagnati dalla guida naturalistica e faunista Marco Favalli che fornirà loro interessanti informazioni sulla flora e sulla fauna dell’area del Parco, aiutandoli nelle osservazioni e nella comprensione della ricchissima biodiversità dell’area.

L’evento internazionale

Due dei giovani Junior Ranger che partecipano al campo estivo 2017 avranno anche la possibilità di essere presenti, dal 17 al 22 luglio 2017, alla 16^ edizione del campo estivo internazionale dei Junior Ranger organizzato dalla Federazione Europarc a Habkern, in Svizzera. Ogni anno infatti, grazie alla partecipazione al progetto, due giovani dei comuni del Parco hanno la possibilità di scoprire un’altra area protetta europea, in rappresentanza del proprio Parco e del proprio paese. Quest’anno i fortunati sono Carolina Chinese, di Resia, e Alex Tabacchi, di Lusevera. In occasione del ritrovo a Sella Carnizza Carolina Chinese ha dichiarato di essere una delle veterane del gruppo di Junior Ranger, essendo già il suo 4° anno di attività. La sua costante ed entusiasmante partecipazione è senz’altro motivata dal fatto che il campo estivo è un’ottima opportunità per scoprire il territorio, per rendersi conto della realtà paesaggistica e naturalistica che li circonda e un’ottima occasione per vivere un’esperienza insieme ad un gruppo di amici.