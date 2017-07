A Cividale torna il Western Show

CIVIDALE – In paese arrivano cowboy, danzatori e spettacolari show. E' arrivato l'appuntamento con il sedicesimo Cividale Western Show in programma dal 14 al 16 luglio. Tre giorni di musica country dal vivo e balli, spettacoli equestri in stile western e non, gare di equitazione americana, chioschi, cucina tipica locale, fiumi di birra e soprattutto tanto divertimento. Ecco il programma completo: venerdì 14 luglio si comincia alle 19 con l'apertura dei chioschi enogastronomici e, sempre alle 19 avrà inizio la serata country con Dj Diego e il gruppo Idobro. Alle 21.30 spettacolo equestre con l'Equestrian Magic Show e Thekla. Sabato 15 luglio alle 18 altro appuntamento con i cavalli questa volta per dedicato a tutti i bambini con lo spettacolo equestre di Fabietto Fans Club. Alle 19 la consueta apertura degli stand enogastronomici, alle 20 gare di attacchi in nottura, alle 21.30 ancora spettacolo equestre con Equestrian Magic Sho, Rudj Bellini e Thekla. Alle 22 la serata continua con Dj Lorenzo e la scuola di ballo Dance Country Cap. Domenica 16 luglio è festa sin dal mattino. Dalle 9 si svolgerà il campionato regionale Performance Fitetrec Ante Rening. In fine alle 15 pomerigiio musicale con Dj Lorenzo fino a chiusura di serata.