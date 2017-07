Autostrada chiusa: ecco date e orari

FVG - Interventi di manutenzione sul Passante di Mestre (gestito da Cav – Concessionaria Autostradale Veneta) in direzione Padova-Milano, richiederanno una chiusura dell’infrastruttura dalle 22 di sabato 8 alle 7 di domenica 9 luglio.

Il traffico proveniente da Trieste sarà deviato sulla A57 tangenziale di Mestre. Chiusura notturna anche in A4, ma soltanto per un paio d’ore, per la rimozione di un pannello a messaggio variabile. L’intervento è stato programmato nella notte fra sabato 8 e domenica 9 luglio dall’una alle 4 del mattino, fascia oraria nella quale sarà chiuso il tratto compreso tra il bivio A4/A28 e Latisana, in direzione Trieste. Sempre dall’una di notte alle 4 del mattino di mercoledì 12 luglio, sarà chiuso il tratto Latisana - bivio A4/A28 in direzione Venezia per la dismissione di una struttura metallica che scavalca l’autostrada.