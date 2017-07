Riso fa buon sangue Tour arriva a Cervignano una serata per sensibilizzare alla donazione

CERVIGNANO - In occasione del 45° anniversario di Avis Friuli Venezia Giulia, la città di Cervignano del Friuli ospiterà, sabato 8 luglio, ‘Riso Fa Buon Sangue’, spettacolo, organizzato dagli Amici del Cabaret, che promuove in tutta Italia, attraverso la comicità, la donazione del sangue. A presentare la serata, che si svolgerà in piazza Indipendenza, dalle 21 (in caso di maltempo al Teatro Pasolini), Barry Mason, speaker del morning show di una nota radio veneta.

Gli ospiti

Ospiti della serata saranno invece Francesco Damiano, Paolo Favaro, Davide Stefanato e Francesco Sartoretto. Nel cast anche il cantante solista Enrico Nadai. L'evento, organizzato in collaborazione con gli Amici del Cabaret, Avis Regionale Friuli Venezia Giulia, Centro Servizi Volontariato FVG e con il patrocinio del comune di Cervignano del Friuli sarà a ingresso libero e gratuito. La serata di sensibilizzazione si inserisce all'interno dei festeggiamenti, a livello nazione, che Avis ha indetto per il suo 90esimo anno di attività (1927-2017).

