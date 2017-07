Restauro statue piazza Libertà: in programma visite guidate su prenotazione

UDINE - Osservare da vicino le opere tornate all'antico splendore, con il dettaglio degli interventi spiegato «in diretta» dagli stessi restauratori: lo potranno fare i cittadini udinesi nel corso delle visite guidate gratuite che l'amministrazione comunale ha programmato nell'intera giornata martedì 11 luglio, in occasione della conclusione dei lavori di restauro finanziati dalla Danieli & C. Officine Meccaniche Spa di Buttrio. dei monumenti di piazza Libertà.

Il restauro

Il cantiere per il restauro delle quattro installazioni in pietra presenti sul terrapieno, ovvero il Monumento alla Pace di Campoformido, le sculture raffiguranti Ercole e Caco, la colonna con il leone marciano e la fontana di Giovanni Carrara, è stato possibile grazie al mecenatismo della Danieli. Il contributo di 72 mila euro della Danieli è stato utilizzato ricorrendo all'Art Bonus, l'agevolazione fiscale voluta dal Governo e riconosciuta a tutti coloro che effettuano un’erogazione liberale a sostegno della cultura. Iniziato lo scorso marzo, l'intervento era stato affidato all'impresa L.A.A.R. s.r.l. di Udine. Ora, a conclusione dei lavori, i i cittadini di Udine potranno osservare da vicino il rinnovato aspetto delle statue e della fontana.

La visita

La giornata si articolerà in quattro visite guidate gratuite. La prima è in programma alle 10. Seguirà una seconda visita alle 11.30. Dopo la pausa di metà mattina le visite riprenderanno alle 17.00, con i saluti delle autorità, e alle 18.30. Sarà possibile prendervi parte solo su prenotazione, visti i posti limitati. Per prenotare, basterà telefonare a Casa Cavazzini (tel. 0432 127 3772 da martedì a domenica 10.30 – 19) indicando l'orario desiderato. Ogni turno vedrà una relazione da parte di un esperto sull'importanza artistica e storica della piazza, a cui seguirà la relazione sui lavori di restauro da parte dei curatori del cantiere.

Monumento alla Pace di Campoformido

La statua in pietra d'Istria è opera dello scultore piemontese Giovanni Battista Comolli, ed è stata realizzata per ricordare il trattato di Pace del 1797 tra Napoleone Bonaparte e il Regno Austro-Ungarico. La scultura fu portata a Campoformido nel 1813, da lì trasferita a Udine nel 1819 e quindi collocata nell'attuale ubicazione.

Le sculture raffiguranti Ercole e Caco, per gli udinesi Florean e Venturin

Le statue seicentesche di Ercole e Caco - per gli udinesi Florean e Venturin - sono state realizzate in pietra d'Aurisina da Angelo de Putti. In origine erano collocare in piazza XX settembre, nel Palazzo Della Torre, che nel 1717 il Consiglio dei Dieci ordinò di distruggere. Le statue vennero salvate e trasferite nella Piazza Contarena, ora Piazza Libertà.

La colonna con leone Marciano

La colonna venne eretta il 15 novembre 1539, ma il sovrastante Leone di San Marco fu distrutto nel 1797 sotto il dominio francese. Riscolpito da Domenico Mondini, su disegno di Giuseppe Masutti, il 7 agosto 1883 fu collocato sul fusto in pietra grigia di Timau. I quattro gradini del basamento, anch'essi oggetto dell'intervento, sono in pietra piasentina.

La fontana di Giovanni Carrara

La fontana di Piazza Libertà, realizzata su disegno da sempre attribuito a Giovanni da Udine come anche la fontana in piazza San Giacomo, è progetto documentato (1542) dell'ingegnere bergamasco Giovanni Carrara. La fonte cinquecentesca si eleva con uno zoccolo a tre gradini sopra il quale si sviluppa una vasca circolare con specchiature rettangolari.