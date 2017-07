Mittelfest 2017 presenta MitteLibro, l'anticipazione letteraria al festival

CIVIDALE - Torna a Cividale MitteLibro, anticipazione letteraria di Mittelfest giunta alla sua terza edizione, quest’anno grazie all’organizzazione de La Libreria di Piero Boer e del circolo di cultura sloveno Ivan Trinko e con il sostegno del festival diretto da Franco Calabretto. Cinque gli appuntamenti in programma tra sabato 8 e domenica 9 luglio.

Miljana Cunta e Alberto Garlini

Il via sabato 8 luglio, alle 18, nella chiesa di S. Maria dei Battuti, in Borgo di Ponte, con un dialogo e confronto, a cura del circolo Ivan Trinko, sul panorama letterario in Slovenia e nella nostra regione. Ne discuteranno Miljana Cunta, slovena, poetessa e organizzatrice di eventi (ha diretto per alcuni anni il prestigioso festival letterario sloveno Vilenica) e Alberto Garlini, scrittore (ha da poco pubblicato con Mondadori ‘Il fratello unico’) e tra i curatori del festival Pordenonelegge, tra gli eventi letterari più importanti in Italia.

Luca Quarin

Nello stesso luogo, alle 20, l’udinese Luca Quarin presenterà il suo romanzo d’esordio Il battito oscuro del mondo (ed. Autori riuniti). È stato definito dalla critica il grande romanzo americano, anche se scritto da un italiano. Dialogherà con l’autore Michele Obit.

Angelo Floramo

Ritorna anche quest’anno la colazione letteraria di Mittelibro, in programma domenica 9 luglio, alle 10, in piazza Paolo Diacono. Protagonista sarà Angelo Floramo, medievista, consulente culturale e direttore scientifico della Biblioteca Guarneriana di San Daniele del Friuli, autore di volumi di grande fascino. L’ultimo, L’osteria dei passi perduti (Bottega errante) sarà al centro di questo appuntamento tutto particolare, tra i caffé, i tè ed i racconti che nasceranno dal dialogo tra Floramo e Michele Obit.

Giuseppe Vergara

Alle 18, nella chiesa di S. Maria dei Battuti, Giuseppe Vergara presenterà il suo libro Primavera di sangue (Conti editore). L’incontro con l’autore sarà condotto da Maria Irene Cimmino.

Alessandra Beltrame

Mittelibro si concluderà alle 20, sempre nella chiesa di S. Maria dei Battuti, con la presentazione del libro Io cammino da sola (Ediciclo) di Alessandra Beltrame. Si parlerà di viandanza, termine ormai entrato nel lessico letterario, ma anche di solitudine e di libertà, di una riscoperta del proprio corpo e del suo funzionamento. Con l’autrice dialogherà Ulderica da Pozzo.