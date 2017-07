Giovedì 13 sarà disinnescata la seconda bomba sul Fella

CHIUSAFORTE – La seconda bomba rinvenuta sul greto del fiume Fella, in località ponte Peraria, a Chiusaforte, sarà disinnescata nella giornata di giovedì 13 luglio. Questa volta, però, le operazioni cominceranno prima dell’alta, alle 5.30, per durare circa un’ora. Come già accaduto qualche giorno fa con la prima bomba, resteranno chiude al traffico sia la Ss13 che l’autostrada A23, così come la pista ciclabile. I due ordigni, poi, saranno fatti brillare, probabilmente sul greto del tagliamento, tra i ponti di Braulins e quello dell’autostrada.

La giornata è stata decisa nel corso di un vertice tenutosi nella sede della Prefettura di Udine. La scelta è caduta su giovedì all’alba per evitare possibili disagi soprattutto agli automobilisti in transito in A23: la chiusura dell’autostrada in altre fasce orarie potrebbe causare code e rallentamenti. Come già accaduto, le operazioni di disinnesco e brillamento saranno eseguire dagli uomini del 3^ Reggimento Genio Guastatori di Udine.