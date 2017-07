Festival della Canzone Friulana: presentate le 16 finaliste

MANZANO - Sono 16 le finaliste della 4° edizione del Festival della Canzone Friulana. La kermesse, a soli otto anni dalla sua rinascita, è riuscita a raccogliere oltre 200 inediti, crescendo negli anni con uno spirito sempre meno locale e più nazionale. L'iniziativa, promossa dal Comune di Manzano e dalle amministrazioni comunali che aderiscono alla convenzione "Noi Cultura & Turismo" ossia Buttrio, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco e San Giovanni al Natisone, comincia infatti ad attirare l'attenzione di cantanti, musicisti e compositori anche al di fuori dei confini regionali. Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti Franco Calabretto, presidente della giuria di qualità del Festival, Beppino Govetto, per la Provincia di Udine, Flavia Brunetto vice presidente di Fondazione Friuli, Lucio Zamó, vice sindaco del comune di Manzano e Valter Sivilotti, direttore artistico della manifestazione.

Tra i pezzi pervenuti emergono le proposte giunte a Manzano da altre regioni italiane come Puglia e Campania

Curiosa la partecipazione triestina a conferma che la musica può sotterrare anche le antiche rivalità e sfottò tra friulani e giuliani. Ad aderire persone di tutte le età che, per i loro brani, si sono ispirate a diversi genere musicali. Se pensate il prossimo ottobre di assistere a performance stile "villotta" friulana, cambierete idea all'ascolto del primo accordo musicale: sul palco si alterneranno pezzi rock, pop e funky per una serata resa indimenticabile anche grazie alla presenza dell'orchestra e di suggestive coreografie. L'offerta musicale, assolutamente al passo coi tempi è dettata anche dalla giovane età di partecipazione dei concorrenti che, per questa quarta edizione, parte dai 16 anni.

I giurati

La giuria di qualità composta da Valter Sivilotti, Direttore Artistico del Festival della Canzone Friulana; Andrea Del Favero, Direttore Artistico di Folkest; Ferruccio Ceschia, discografico; Franco Calabretto, Direttore Artistico di Mittelfest ed infine Alessio Screm, docente di storia della musica nonché curatore di rubriche culturali si è riunita lo scorso 16 giugno per valutare attentamente le 57 domande pervenute con relativi brani inediti. Ne sono stati selezionati 16 per la serata finale che si svolgerà il 6 ottobre al Teatro Giovanni da Udine.

Per le prenotazioni dei biglietti gratuiti: Biblioteca Comunale dall' 11 al 29 Settembre, telefonicamente al numero 0432.938367 con il seguente orario:

Lunedì - Mercoledì 9-12 oppure via mail a: biblioteca@comune.manzano.ud.it.