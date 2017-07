Il Pd fa il punto su impegni presi e promesse mantenute

UDINE - Gli impegni presi e le promesse mantenute, le riforme necessarie per far ripartire il Friuli Venezia Giulia, le azioni della Regione, dalla Giunta al Consiglio, e del Partito democratico del Fvg, per il rilancio sociale, economico e territoriale. Il Gruppo consiliare regionale, in collaborazione con il partito, organizza un primo incontro pubblico 'Le cose fatte per il nostro territorio' per «illustrare e dare conto ai nostri concittadini di quanto fatto in questi quattro anni di governo della Regione» fanno sapere il capogruppo Diego Moretti e la segretaria Antonella Grim.

All'evento, in programma domani, venerdì 7 luglio alle 18 all'hotel Astoria a Udine, prenderà parte la presidente della Regione, Debora Serracchiani, gli assessori e i consiglieri regionali del Pd, i rappresentanti del Pd Fvg. Porteranno inoltre un contributo anche esponenti del mondo produttivo come Dario Ermacora, presidente Coldiretti Fvg, Valerio Pontarolo, presidente del Polo tecnologico di Pordenone e Mario Sommariva, segretario generale dell'Autorità portuale di Trieste. Infine, il direttore del Messaggero Veneto Omar Monestier che intervisterà la presidente Serracchiani.

«È un obbligo degli eletti e degli amministratori rendicontare a elettori ed elettrici quanto fatto rispetto agli impegni presi al momento delle elezioni. Inoltre, proprio dalla consapevolezza dei risultati raggiunti, qualcuno rimodulato rispetto alle condizioni oggettive del governare, altri magari non ancora messi in cantiere, possiamo partire per definire nuovi obiettivi e riparametrarne alcuni, per rendere i progetti sempre più rispondenti alle esigenze dei cittadini e dei territori», commenta il capogruppo Moretti.