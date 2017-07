Che tempo farà sabato 8 luglio? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - Weekend ad alta temperatura, con il termometro che, in pianura, può arrivare fino ai 35 gradi.

Secondo le previsioni dell'Osmer Fvg, dopo una settimana caratterizzata all'inizio da tempo incerto, e poi da caldo e sole, per sabato 8 luglio avremo cielo in genere sereno o poco nuvoloso su tutta il Friuli Venezia Giulia con caldo afoso nel pomeriggio in pianura e la sera anche sulla costa. Venti di brezza. Sui monti nel pomeriggio cielo poco nuvoloso o variabile e sarà possibile qualche isolato temporale.