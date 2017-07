Incidente alla barriera di Ugovizza: due persone ferite

MALBORGHETTO-VALBRUNA - Tre veicoli si sono scontrati all'altezza della barriera di Ugozizza, sull'autostrada A23. L'incidente, verificatosi venerdì pomeriggio, ha coinvolto un camion, un autocarro e una moto. A restare ferito in modo grave il centauro, che ha riportato la frattura di una gamba e contusioni varie. A darne notizia è l'edizione on line de Il Gazzettino.

Sul posto i mezzo del 118 e l'elisoccorso, oltre alle volanti della Polstrada e a una squadra dei Vigili del Fuoco. Il ferito, trasportato in ospedale, è un motociclista austriaco di 33 anni. Nell'incidente, avvenuto in direzione nord, è rimasta ferita in modo lieve anche un'altra persona.