Gli eventi in programma sabato 8 luglio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma l'8 luglio, a Udine e provincia (e non solo), eccoli.

Sauris è pronta per la Festa del Prosciutto

Prende il via l'attesa festa del prosciutto in programma dall'8 al 9 e dal 15 al 16 luglio. Sauris è famosa per le prelibatezze gastronomiche, dai salumi affumicati, alla birra, alle marmellate, sciroppi, miele e soprattutto per il famoso prosciutto crudo, dal sapore dolce, affumicato con legno di faggio. Per conoscere tutti i dettagli della giornata, qui.

Solisti di Confine 2017

Nell'ambito del progetto "Solisti di Confine 2017", sabato 8 luglio presso la corte della Casa della Musica di Pozzuolo del Friuli, il sassofonista Walter Geromet si esibirà accompagnato dall’Orchestra di Fiati Val Isonzo in "Escapades" di J. Williams, brano tratto dalla colonna sonora di "Catch me if you can». A margine del concerto, il 9 luglio presso il Palazzo Terrani di Gradisca d’Isonzo si terrà una Master Class gratuita sulle tecniche di base e le tecniche contemporanee di esecuzione.

Dignano arriva il Festival della Birra

Al via la 37esima edizione del Festival della Birra. Dal 30 giugno al 16 luglio i forniti chioschi tematici proporranno grigliate miste, carne alla brace, calamari, pollo, patate, hot-dog, wurstel, hamburger. Ecco qui il programma della giornata di oggi.

Cinema in spiaggia a Lignano Sabbiadoro

L’appuntamento è per sabato 8 luglio alle 21.30 all’ufficio spiaggia 19 Sabbiadoro: ad inaugurare ufficialmente l’arena la bellissima Jasmine Trinca, che introdurrà la proiezione dell’ultimo film di cui è protagonista, Fortunata, nuova collaborazione tra Sergio Castellitto e la moglie Margaret Mazzantini, il cui sodalizio ha già portato a grandi pellicole come Non ti muovere e Nessuno si salva da solo. Maggiori informazioni, qui.

Flambruzzo, arriva la ‘Sagra dai Emui’

Tutto pronto per la 51esima edizione della sagra delle prugne gialle, «Sagra dai Emui». I festeggiamenti si svolgeranno dal 23 giugno al 9 luglio 2017 presso l'Area Feste di Flambruzzo, presso l'ex asilo. Come da tradizione appuntemento con chioschi enogastronomici, ballo, specialità , grigliate di carne cotta alla brace, calamari fritti e vini tipici locali. Per conoscere tutti i dettagli della giornata, qui.

Notte Magica – Tributo ai Tre Tenori» a Palmanova

Dopo il successo del concerto del Maestro Franco Battiato assieme alla Royal Philharmonic Concert Orchestra di Londra della scorsa settimana, i grandi concerti tornano nella bellissima Piazza Grande di Palmanova. Sabato 8 luglio sarà la vota del trio che ha letteralmente conquistato il pubblico mondiale, stiamo parlando de Il Volo, attualmente in tour alcune delle più suggestive location italiane con lo spettacolo dal titolo «Notte Magica – Tributo ai Tre Tenori», che vedrà nella città stellata la sua unica data in Friuli Venezia Giulia. I biglietti per lo spettacolo, organizzato da Zenit Srl, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, il Comune di Palmanova, l’Agenzia PromoTurismoFVG e la Mitteleuropa Orchestra, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alle casse delle spettacolo a partire dalle 18 in Contrada Savorgnan. L’ingresso al pubblico, che avverrà anch’esso esclusivamente da Contrada Savorgnan, sarà possibile dalle 19.30, mentre lo spettacolo inizierà alle 21.30. Parcheggio consigliato agli spettatori del concerto negli spazi dell’ex Caserma Ederle di Via Molin. Tutte le info su www.azalea.it.

50° 'Luglio Varianese'

Festeggia il 50esimo anniversario il Luglio Varianese che quest'anno è in programma dal 30 giugno al 16 luglio presso il parco del Colle di San Leonardo. Ecco qui il programma della giornata di oggi.

Udin&Jazz

Grande successo di pubblico per gli eventi del calendario della 27° edizione di Udin&Jazz, tra gli appuntamenti più prestigiosi e attesi nel panorama del Jazz internazionale, promosso da Euritmica. La ciliegina sulla torta in una settimana di decine di eventi che hanno visto sul palco le stelle più luminose del jazz italiano e internazionale aspetta il pubblico, sabato 8 luglio, con il concerto della stella del desert blues Bombino, trasferito per cause tecniche nella suggestiva Corte di Palazzo Morpurgo a Udine, con inizio alle 21.30. I biglietti per lo spettacolo sono ancora in vendita su Vivaticket e lo saranno anche alla biglietteria in Corte Morpurgo dalle 19.30. Dedicato al pianista Bill Evans invece il progetto della cantante Giorgia Sallustio, protagonista in quintetto alle 18.30 in Corte Morpurgo (ingresso libero). Dalle 17 in Piazza Matteotti il grande jazz sarà alla portata dei più piccini con lo spettacolo «Jazz for Kids» di Bandakadabra, un’autentica e colorata orchestra da passeggio (ingresso libero). Tutte le informazioni su www.euritmica.it.

A Grado, Ein Prosit dal 7 al 9 luglio

Seconda edizione per Ein Prosit Grado, dal 7 al 9 Luglio 2017: la rassegna enogastronomica in «Grado» di richiamare migliaia di appassionati e gourmand da tutta Italia e da diverse località oltre confine, in primis da Austria, Slovenia e Croazia. Ecco qui tutto il programma della giornata.

Onde Mediterranee Festival 2017

Al via la ventunesima edizione di Onde Mediterranee, festival che ha ottenuto la medaglia d’argento della Presidenza della Repubblica per meriti culturali ed è promosso da Euritmica con il sostegno della Regione FVG e dell'Amministrazione Comunale di Cervignano del Friuli. Per la sezione Onde Musica, in programma il concerto di Tommy Graziani (con un tributo al padre Ivan) a Marano Lagunare, l'8 luglio, all'interno della Festa della Musica curata della locale Banda Stella Maris. Maggiori dettagli, qui.

Gianluca Vacchi al Mr.Charlie di Lignano

L'8 luglio sbarcherà al Mr.Charlie di Lignano, in uno dei pochi Dj set riservati ai locali più esclusivi d'Italia: non ha bisogno di presentazioni, il caro Vacchi, e nemmeno del superato "saper fare" spettacolo: GV è un esteta che lo spettacolo lo incarna e che sta facendo della sua vita uno show capolavoro. Protagonista di una sorta di Truman Show d'elite, in cui la moda non viene seguita, ma creata ed imposta senza sforzo, con la sola arma della personalità. Per una notte, l'8 luglio, il Mister Charlie fornirà l'occasione di osservare da vicino e mettere in atto il GVLifeStyle.

‘Calma e sangue freddo’: appuntamento alla Riserva Naturale Regionale di Cornino

Sabato 8 luglio, inoltre, dalle 9 alle 19, è in programma un corso base di Cybertracker software con Toni Romani, formatore ufficiale nazionale, per imparare come utilizzare questo specifico software di raccolta e gestione dati sul campo. Maggiori dettagli, qui.

Riso fa buon sangue Tour arriva a Cervignano

In occasione del 45° anniversario di Avis Friuli Venezia Giulia, la città di Cervignano del Friuli ospiterà, sabato 8 luglio, ‘Riso Fa Buon Sangue’, spettacolo, organizzato dagli Amici del Cabaret, che promuove in tutta Italia, attraverso la comicità, la donazione del sangue. A presentare la serata, che si svolgerà in piazza Indipendenza, dalle 21 (in caso di maltempo al Teatro Pasolini), Barry Mason, speaker del morning show di una nota radio veneta.

Mittelfest 2017 presenta MitteLibro, l'anticipazione letteraria al festival

Torna a Cividale MitteLibro, anticipazione letteraria di Mittelfest giunta alla sua terza edizione, quest’anno grazie all’organizzazione de La Libreria di Piero Boer e del circolo di cultura sloveno Ivan Trinko e con il sostegno del festival diretto da Franco Calabretto. Cinque gli appuntamenti in programma ecco qui quelli in programma sabato 8 luglio.

Evento organizzato da Nico Pepe

La Nico Pepe è lieta di presentare Codex Buranus, concerto messo in scena con l’Ensemble Dramsam e gli allievi del terzo anno di corso della Civica Accademia. L’esibizione di musica antica avrà luogo sabato 8 luglio alle ore 21.00 presso l’Ex-Oratorio del Cristo (Udine, Largo Ospedale Vecchio, 10/2). L’appuntamento è inserito nell’ambito delle iniziative di Musica Cortese 2017, Festival Internazionale dedicato alla musica antica che si svolge interamente sul territorio regionale, nei luoghi più affascinanti e caratteristici del Friuli Venezia Giulia, dove la storia, l’arte e l’architettura si intrecciano con la musica. Il concerto fa inoltre parte degli eventi del mese di luglio di Udine Estate 2017 manifestazione organizzata dal Comune di Udine. Il concerto è a ingresso libero.